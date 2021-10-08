Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 октября 2021 года: Возвращение дождей с холодами и будни Владимира Путина в школе

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 8 октября 2021 года. Бабье лето в Северной столице подходит к логичному концу. С пятницы в городе будет холодать. Придут и дожди. Температура в последний рабочий день поднимется максимум до +13 градусов. А вот в выходные будет на 3-4 градуса ниже. В общем, петербургская осень наступает... Метеорологи ждут скорых заморозков.

«КП-Петербург» пообщалась со школьным другом Владимира Путина Виктором Борисенко в канун 69-летия президента. Мы узнали, чем увлекался в детстве глава государства, каким он был в коллективе одноклассников и даже что за песни слушал. Например, товарищ Владимира Путина поделился, что тот любил в юности баловаться стаканчиком-другим «Полюстрово с сиропом».

Ученые Педиатрического государственного медуниверситета рассказали «Комсомолке» о том, что они все чаще начали фиксировать аномальное течение развития коронавируса у детей. Инфекция начинает приобретать новые симптомы, которых ранее не замечали. В основном, у малышей резко поднимается температура, причем очень высоко. «Сбить» ее практически нереально на протяжении пары дней. Стали чаще встречаться и серьезные поражения легких, даже выше 70%.