Похолодание начинается в Петербурге, в пятницу будет не выше +13, но пока без осадков

Осенняя погода означает дожди и холод. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики в очередной раз не сошлись во мнениях когда же закончится бабье лето в Петербурге. Сначала ухудшение погоды обещали на пятницу, потом научный руководитель столичного Гидрометцентра пообещал «продолжение банкета» еще на неделю, а теперь прогноз опять говорит про похолодание и дожди. Температура начнет падать уже с наступившей пятницы.

- 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, что существенно выше нормы, и сильно не изменится, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Но, уже завтра, по старой традиции, когда погода портится на выходных, пойдут небольшие дожди. Впрочем, облачность будет «с прояснениями». Термометры в субботу покажут +10...+12 градусов. Давление начнет падать

В воскресенье также облачно, но без заметных осадков, днем воздух прогреется до +13 градусов.