Брусника и черника зацвели в Юнтоловском заказнике Петербурга

Бабье лето заставило растения цвести по второму разу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Позднее бабье лето привело к тому, что в Петербурге растения снова решили зацвести. Теплая, на несколько градусов выше климатической нормы температура, а также яркое солнце «обманули» городскую флору. Так, в Юнтолово жители Приморского района заметили свежие листочки на кустах черники и брусники.

- Долгожданное бабье лето дало свои плоды. Не все насекомые еще попрятались. Передвигаются, правда, достаточно медленно и хотят отдыхать. Очень поразило цветение брусники и черники. Белоснежные чистые цветы, которых пока еще не коснулись морозы, выглядят очень нарядно в засыпающем лесу, - написал натуралист Антон Кубышкин в паблике «Грибы и грибники СПб» ВКонтакте.

По слова автора фото, практически все кусты черники уже облетели, но кое-где встречается цветение. Да и ягод на еще хватает. Брусника оказалась более теплолюбива, но на ней нашлись свежие цветочки.

Впрочем, надолго эта красота не задержится. Уже в субботу синоптики обещают дожди и начало постепенного похолодания, когда температура вернется к своей норме.