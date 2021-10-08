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Происшествия8 октября 2021 8:42

Два человека погибли на пожаре из-за горящей кровати в Петербурге

ЧП произошло утром 8 октября на проспекте Науки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Два тела нашли при тушении пожара на проспекте Науки.

Два тела нашли при тушении пожара на проспекте Науки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два человека погибли на пожаре в Калининском районе Петербурга. Утром 8 октября в МЧС поступил вызов с проспекта науки, где горела двухкомнатная квартира. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что огонь уничтожил кровать, на которой спали люди.

- В 07:58 по адресу: Науки, дом79 корпус 2 произошел пожар.. Здание жилое 5-ти этажное, На втором этаже, в комнате двухкомнатной квартиры горели постельные. В квартире обнаружено двое погибших - мужчина и женщина, личности устанавливаются, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Во время тушения с верхних этажей здания были эвакуированы 10 человек, сейчас им разрешили вернуться в квартиры. Работы на месте возгорания продолжаются, причины трагедии установят дознаватели МЧС.