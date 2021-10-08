Третий Евразийский женский форум пройдет в Петербурге с соблюдением карантинных мер

Женский форум пройдет в Таврическом дворце Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий Евразийский женский форум, который пройдет в Петербурге с 13 по 15 октября 2021 года, состоится в обычном, очном режиме, но с соблюдением всех мер карантинной безопасности. Об этом журналистам рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Встречаться, вести дискуссии и обсуждать роль женщин в новом глобальном мире нужно очно. В Таврическом дворце и Парламентском центре, где пройдут основные мероприятия, будут организованы «чистые зоны». А самих участников будут проверять на наличие симптомов вирусных заболеваний, - приводит слова экс-губернатора Северной столицы ТАСС.

Для всех участников и гостей форума будет действовать жесткий масочный режим, а рассадка на мероприятиях будет шахматной. Устроитель форума отметили, что с самого начала работают в тесном контакте с Роспотребнадзором и соблюдают все его рекомендации.