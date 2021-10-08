Квадрокоптер ГИБДД ловил водителей «на встречке» на Мурманском шоссе

ГИБДД с квадрокоптера ловила нарушителей на Мурманской трассе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинграсдкой области присоединилось к коллегам из других регионов России, взявших на службу квадрокоптеры. Так, в Волховском районе Ленобласти с дрона снимали на видео водителей, ездящих по встречной полосе.

- Профилактическое мероприятие было проведено на одной из самых аварийноопасных магистралей региона – Мурманском шоссе. Наряды ДПС дежурили на отрезке этой трассы в Волховском районе Ленобласти. За несколько часов работы полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на полосу встречного движения, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

По статистике Госавтоинспекции, выезд «на встречку», особенно через сплошную разметку, нанесенную в опасных местах, приводит к ДТП с 90% вероятностью смертельного исхода. С начала 2021 года на Мурманском шоссе в аварий погибли уже 22 человека, в том числе пятеро детей.

Напомним, что за выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки водителю грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.