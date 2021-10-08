Памятник Суворову у Марсова поля взяли под охрану по распоряжению КГИОП

Памятник Суворову взят по охрану по распоряжению КГИОП. Фото: КГИОП СПб

Комитет по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП) выдал распоряжение о взятии под охрану памятника полководцу Александру Суворову на Суворовской площади. Монумент, на котором полководец изображен в виде бога войны Марса, расположен напротив Марсова поля.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятник полководцу Суворову А.В.», - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Смольного.

Напомним, что памятник Суворову был создан скульптором Михаилом Козловским по заказу императора Павла I еще при жизни полководца. Причиной стал итальянский поход, за который Суворов получил титул «князь Италийский». При этом скульптура не имеет портретного сходства с самим полководцем.

Открытие памятника состоялось в мае 1801 года, когда и заказчик - Павел I и сам Суворов уже умерли. Памятник Суворову — первый, поставленный в России некоронованной особе. До этого памятники воздвигали только царям и императорам.