Жесткие пробки сковали КАД Петербурга утром 8 октября

Пробки сковали КАД в Петербурге утром 8 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро пятницы, 8 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с пробок. Самые большие заторы собрались на Кольцевой автодороге. Так, проблемные участки образовались, как на внешней стороне, так и на внутренней стороне трассы.

- Пробка в девять километров собралась по внешней стороне КАД от реки Оккервиль до Рябовского шоссе. Также на внутренней стороне трассы от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной затор растянулся на 4,8 километров и продержался два с половиной часа, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Также пробка наблюдается от Заневкого моста вплоть до Невского проспекта. Затор в 4,2 километра держится уже почти час.

Проблемная ситуация и на Московском шоссе от терминала АКМLogistics до 3-го Бадаевского проезда.