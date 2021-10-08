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Происшествия8 октября 2021 10:26

16-летняя девушка из Петербурга пыталась покончить с собой после смерти любимого кота

Сейчас девочка находится в больнице
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Студентка впала в депрессию после смерти кота.

Студентка впала в депрессию после смерти кота.

Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летняя петербурженка попала в больницу после попытки суицида. Девушку доставили в детскую городскую больницу днем четверга. Врачей вызвала мама девочки. Позднее она рассказала полиции обстоятельства произошедшего.

- 7 октября из дома по проспекту Пятилеток в тяжелом состоянии госпитализирована девушка 2005 года рождения, ученица 1-го курса Российского колледжа традиционной культуры, - сообщает источник «КП-Петербург».

По словам матери, отношения в семье у них хорошие, доверительные. Проблем нет, на учете в надзорных органах никто не состоит. Известно, что недавно у девушки умер любимый кот. Причины едва не произошедшей трагедии выясняются. Полиция проводит проверку по факту инцидента.