Подпольную нарколабораторию с химиками накрыли на Обводном канале в Петербурге

На Обводном канале накрыли нарколабораторию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольную нарколабораторию, а также задержала в ней двух химиков, которые занимались производством незаконных веществ. Подпольное производство было обнаружено 6 октября 2021 года в доме на Обводном канале города. Об рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Задержанными оказались 39-летний организатор производства, а также его 30-летний сообщник. Наркотики, а именно мефедрон, они делали с 2020 года. После организатор занимался продажей наркотиков, а его "коллега" продолжал "химичить", - сообщил источник.

Во время обысков в подпольной нарколаборатории были обнаружены колбы, прекурсоры, реактивы, а также многое другое, что необходимо для производства запрещенного вещества. Также там полицейские нашли около 230 граммов уже готовых наркотиков.

Обоих "химиков" задержали, а также возбудили уголовное дело.