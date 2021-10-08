Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 10:37

Подпольную нарколабораторию с химиками накрыли на Обводном канале в Петербурге

В подполье полиция нашла более 200 граммов готовой запрещенной продукции
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Обводном канале накрыли нарколабораторию

На Обводном канале накрыли нарколабораторию

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция накрыла подпольную нарколабораторию, а также задержала в ней двух химиков, которые занимались производством незаконных веществ. Подпольное производство было обнаружено 6 октября 2021 года в доме на Обводном канале города. Об рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Задержанными оказались 39-летний организатор производства, а также его 30-летний сообщник. Наркотики, а именно мефедрон, они делали с 2020 года. После организатор занимался продажей наркотиков, а его "коллега" продолжал "химичить", - сообщил источник.

Во время обысков в подпольной нарколаборатории были обнаружены колбы, прекурсоры, реактивы, а также многое другое, что необходимо для производства запрещенного вещества. Также там полицейские нашли около 230 граммов уже готовых наркотиков.

Обоих "химиков" задержали, а также возбудили уголовное дело.

Полиция накрыла подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге
Видео: УВД МВД по ЛО и СПБ