Более 370 ДТП произошло в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки, 7 октября 2021 года, произошло более 370 ДТП. Как сообщают в управлении ГИБДД по Северной столице и Ленинградской области, в некоторых случаях серьезно пострадали люди, в том числе дети. Также есть погибшие.

- 7 октября в Петербурге произошло 373 аварии. В них серьезно пострадали 18 человек, в том числе двое детей. В одном из случаев человек погиб, - сообщили в ГИБДД.

Что касается ситуации в Ленинградкой области, то там аварий за сутки зарегистрировано значительно меньше. Так, за 7 октября в регионе произошло 71 ДТП. В них два человека пострадали, один из них серьезно ранен. Также погиб один человек.