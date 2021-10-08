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Происшествия8 октября 2021 10:49

Более 370 ДТП произошло в Петербурге за сутки

Пострадали 18 человек, в том числе дети. Также есть погибшие
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 370 ДТП произошло в Петербурге за сутки

Более 370 ДТП произошло в Петербурге за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки, 7 октября 2021 года, произошло более 370 ДТП. Как сообщают в управлении ГИБДД по Северной столице и Ленинградской области, в некоторых случаях серьезно пострадали люди, в том числе дети. Также есть погибшие.

- 7 октября в Петербурге произошло 373 аварии. В них серьезно пострадали 18 человек, в том числе двое детей. В одном из случаев человек погиб, - сообщили в ГИБДД.

Что касается ситуации в Ленинградкой области, то там аварий за сутки зарегистрировано значительно меньше. Так, за 7 октября в регионе произошло 71 ДТП. В них два человека пострадали, один из них серьезно ранен. Также погиб один человек.