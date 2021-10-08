Двух квартиросъемщиков задержали по подозрению в убийстве хозяйки в Ленобласти

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве уборщицы больницы из Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области 7 октября 2021 года задержала двух мужчин, которые подозреваются в убийстве женщины, у которой снимали комнату в квартире. Труп 44-летней жительницы села Ушаки, работающей уборщицей в Тосненской больнице, нашли в ее квартире 29 сентября. На ее теле были колото-резанные раны в области груди.

- Сразу же после обнаружения трупа полиция задержала бывшего мужа убитой, 36-летнего жителя города Тосно. Его поместили временно под стражу, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Также полиция выяснила, что одну из комнат женщина сдавала двух мужчинам: 26-летнего приезжего из Украины, а также 35-летнего жителя Ленобласти. Обоих поймали уже в Псковской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Известно, что 35-летний мужчина ранее множество раз был судим за развратные действия, а также секс с несовершеннолетними.