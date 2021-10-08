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Происшествия8 октября 2021 11:05

Школьница пожаловалась на кудрявого онаниста, сидевшего с ней в маршрутке в Петербурге

Инцидент произошел в Приморском районе города
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Извращенец напугал петербургскую школьницу в маршрутке.

Извращенец напугал петербургскую школьницу в маршрутке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Приморского района Петербурга ищет кудрявого темноглазого парня, который занимался онанизмом в маршрутке, сидя рядом с 13-летней школьницей. То, что сосед ведет себя необычно, девочка заметила перед выходом. Об инциденте она рассказала папе.

- 7 октября в полицию обратился мужчина, который рассказал о том, что к его дочери, ехавшей домой после школы, в маршрутке №367 подсел неизвестный молодой мужчина, который вел себя непотребно. К самой девочке он не прикасался и спокойно дал ей выйти, - сообщает источник «КП-Петербург».

При этом, по словам девочки, наличие других пассажиров в автобусе извращенца нисколько не смущало - на него никто не обращал внимания.

После обращения полиция опросила водителя маршрутки, но он ничего прояснить не смог. Сейчас кудрявого парня ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.