Библиотека Маяковского в Петербурге откроется после ремонта 9 октября

Библиотека Маяковского открывается после ремонта Фото: Олег ЗОЛОТО

Библиотека имени Маяковского в Санкт-Петербурге снова открывается после ремонта 9 октября 2021 года. Заведение возвращается в родные стены в дом 44 по набережной Фонтанке. В честь этого в библиотеке состоятся праздничные мероприятия. Об этом рассказали в администрации Центрального района.

- На праздничном мероприятии будут проводиться экскурсии по зданию и фонду, квесты, лекции, встречи с редакторами, популяризаторами науки, музыковедами и не только, - рассказали в районной администрации.

Напомним, что на время ремонта библиотека переезжала на Литейный проспект.

Кроме того, в честь праздника библиотека устраивает Дни возвращенной книги. Все читатели, которые затянули со сдачей книг, могут принести ее в библиотеку 9 и 10 октября без каких-либо штрафных санкций.