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Общество8 октября 2021 12:21

Второй лазерный пешеходный переход появился в Ленобласти

Несмотря на ливни и снегопады, "зебру" и людей на ней видно за 150 метров
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти появилась вторая лазерная «зебра»/ Фото: Администрация ЛО

В Ленобласти появилась вторая лазерная «зебра»/ Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области появился второй лазерный пешеходный переход. Об этом 8 октября 2021 года рассказали в региональной администрации. Уникальная "зебра" разместилась в поселке Первомайское на оживленной дороге Огоньки— Толоконниково. Она поможет значительно повысить безопасность на дороге, за счет особенности технологии.

- Оживленный пешеходный переход рядом с торговой зоной виден водителям за 150 метров благодаря специальным мощным проекторам, которые подсвечивают разметку, - пояснили в областной администрации.

Первая лазерная "зебра", такой нет еще в Петербурге, появилась в октябре 2020 года на Выборгском шоссе у Сертолово. Сейчас до конца 2021 года дорожники планируют разместить еще два таких проекционных пешеходных перехода в Коммунаре и Кировске.