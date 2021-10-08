Молодая пассажирка погибла после ДТП с «Порше» и «Киа» в Павловске

Пассажирка "Порше" умерла в больнице. Фото: vk.com/avtpushkin

Молодая девушка стала жертвой лобовой аварии, произошедшей вечером 7 октября в Павловске. Авария произошла на Садовой улице, где столкнулись «Киа Сид» под управлением 31-летней женщины и «Порше Кайен» с 33-летним мужчиной за рулем. Вместе с ним ехала и 24-летняя пассажирка (ранее ошибочно сообщалась, что она была в «Киа»). Девушка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

- В результате ДТП водитель «Порше Кайен» в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в НИИ «Скорой помощи», а его пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что в момент ДТП водитель «Киа» поворачивала налево, а «Порше» совершал обгон по встречной полосе. В результате удара последний отбросило на обочину, в дерево.

Поданным ГИБДД, за 2021-й год водительница «Киа» шесть раз привлекалась к ответственности за превышение скорости.

Причины, обстоятельства и виновника смертельной аварии установят дознаватели Госавтоинспекции.