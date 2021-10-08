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Происшествия8 октября 2021 12:47

«Додж» протаранил «Ниссан» и загорелся после ДТП на Маршала Казакова

Видео последствий сняли местные жители
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Две машины обгорели на проспекте Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

Две машины обгорели на проспекте Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

Странное ДТП закончилось возгоранием двух автомобилей на проспекте Маршала Казакова. Утром 8 октября на парковке у дома 50 водитель черного «Доджа» перепутал педали и влетел в «Ниссан». Оба внедорожника тут же вспыхнули.

- В результате ДТП в автомобиле марки «Ниссан» выгорел моторный отсек, в автомобиле марки «Додж» обгорел кузов, - сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что перед этим «Додж» ударил на парковке еще три машины: пострадал белый «Мерседес» (побит весь правый бок), коричневый «Хендэ» и «Форд Фокус» (отогнали за дом, чтобы не загорелся).

Горевшие машины потушили прибывшие на место сотрудники МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Смотреть видеосюжет
Две машины обгорели после ДТП под окнами дома на проспекте Маршала Казакова
Две машины обгорели после ДТП под окнами дома на проспекте Маршала Казакова
Видео: vk.com/spb_today