«Додж» протаранил «Ниссан» и загорелся после ДТП на Маршала Казакова

Две машины обгорели на проспекте Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

Странное ДТП закончилось возгоранием двух автомобилей на проспекте Маршала Казакова. Утром 8 октября на парковке у дома 50 водитель черного «Доджа» перепутал педали и влетел в «Ниссан». Оба внедорожника тут же вспыхнули.

- В результате ДТП в автомобиле марки «Ниссан» выгорел моторный отсек, в автомобиле марки «Додж» обгорел кузов, - сообщили в пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что перед этим «Додж» ударил на парковке еще три машины: пострадал белый «Мерседес» (побит весь правый бок), коричневый «Хендэ» и «Форд Фокус» (отогнали за дом, чтобы не загорелся).

Горевшие машины потушили прибывшие на место сотрудники МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.