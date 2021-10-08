Суд оштрафовал жителя Петербурга за оправдание теракта в Новой Зеландии

Петербуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 8 октября 2021 года суд признал виновным в оправдании терроризма мужчину, который оставил комментарий в интернете под статьей про теракт в Новой Зеландии. Тогда в марте 2019 года в результате стрельбы в мечетях погиб 51 человек и 40 были ранены.

- В августе 2020 года обвиняемый увидел статью о теракте одной из газет в соцсетях и написал под ней комментарий, выразив свое мнение в том, что преступные действия террориста правильные, нуждаются в поддержке и подражанию, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Сам комментарий мужчины начинался со слов: "За что?! Таким людям", имея в виду погибших в результате теракта.

На суде мужчина свою вину признал полностью. Его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.