Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 13:12

Суд оштрафовал жителя Петербурга за оправдание теракта в Новой Зеландии

Обсуждая статью в соцсети про трагедию, мужчина оставил комментарий, ставший уголовным делом
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

Петербуржца оштрафовали на 300 тыс. рублей за оправдание терроризма

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 8 октября 2021 года суд признал виновным в оправдании терроризма мужчину, который оставил комментарий в интернете под статьей про теракт в Новой Зеландии. Тогда в марте 2019 года в результате стрельбы в мечетях погиб 51 человек и 40 были ранены.

- В августе 2020 года обвиняемый увидел статью о теракте одной из газет в соцсетях и написал под ней комментарий, выразив свое мнение в том, что преступные действия террориста правильные, нуждаются в поддержке и подражанию, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Сам комментарий мужчины начинался со слов: "За что?! Таким людям", имея в виду погибших в результате теракта.

На суде мужчина свою вину признал полностью. Его обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.