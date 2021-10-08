Сообщнице петербургских сатанистов продлили арест по делу о ритуальных убийствах

Пособницу сатанистов оставили под арестом. Фото: ОПС СПб

Калининский райсуд Петербурга продлил арест для Татьяны Перевозчиковой-Хмурой, которую следствие считает сообщницей пары сатанистов, совершивших ритуальные убийства в Ленобласти.

- Следователь, обосновывая свое ходатайство, пояснил, что необходимо предъявить обвинение по всем деяниям еще двум фигурантам, этапировать всех в Москву, провести очные ставки, экспертизы, закончить допрос свидетелей и так далее, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Там также отмечают, что обстоятельств, которые могут повлечь освобождение Перевозчиковой-Хмурой от ответственности, в настоящий момент, не имеется. Сама девушка виду полностью признала, но тем не менее просила более мягкую меру пресечения.

Суд ей отказал, удовлетворив ходатайство следствия.

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