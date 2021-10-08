Вандалы залили краской львов в Саду дружбы на Литейном проспекте в Петербурге

Львов в Саду дружбы залили краской Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге вандалы изуродовали львов. Утром 8 октября 2021 года жители города заметили, что в Саду дружбы на Литейном проспекте у всех фигур восточных львов рты залиты краской. Об этом возмущенные жители рассказали в социальных сетях.

- Что за треш? Почему львы изуродованы? - ужаснулись горожане.

Оба льва, украшающие вход в беседку, были облиты краской, которая выливалась у них из пастей. Одна из петербурженок решила попробовать соскоблить ее пальцем, однако краска не поддалась.

Автом этого "творения" даже оставил свой автограф на плитке рядом с одной из фигур. На ней написано "Doctor Tiunov". Примечательно, что в одной из соцсетей действительно есть аккаунт с таким именем и он принадлежит стоматологу из Москвы.

Позже петербуржцы заметили, что пострадали не только львы в Саду дружбы, но и на набережной Макарова.