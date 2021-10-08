Директор магазина Xiaomi в Петербурге украл товара почти на миллион из-за болезни ребенка

Судья дал год условно директору магазина, обокравшему этот же магазин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении уже бывшего директора магазина фирменного электроники Xiaomi, который обокрал этот же магазин почти на миллион рублей. На преступление он пошел из-за болезни ребенка.

- Суд установил: подсудимый, являясь директором магазина в ТРК «Лето», используя служебное положение, с вечера 8 до утра 9 марта 2021 года, изъял денежные средства из сейфа в размере 363 940 рублей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Затем мужчина взял с витрины рюкзак и сложил в него наличные, а также 16 мобильных телефонов на 475 тысяч рублей. Общий ущерб владельцы магазина оценили в 839 тысяч рублей.

Позднее директора задержали.

- Подсудимый вину признал полностью, пояснив, что корыстный умысел был обусловлен болезнью дочери и материальными трудностями, - сообщает пресс-служба судов.

Суд чел, что ущерб мужчина возместил и дал ему год лишения свободы условно.