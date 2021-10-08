Еще 400 коек для больных коронавирусом развернули в Петербурге

Коечный фонд для больных коронавирусом в Петербурге увеличился на 400 мест Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больницы Санкт-Петербурга продолжают увеличивать количество мест для приема больных коронавирусом. По данным Смольного на 8 октября 2021 года в стационарах развернуто еще 400 коек. Это произошло на фоне роста заболеваний, а также увеличения числа госпитализаций.

- За минувшие сутки в петербургских больницах было развернуто еще 400 мест для приема больных коронавирусом. Всего коечный фонд составляет уже 7906 мест, из них свободно более 27,6 процентов, - сообщили в городской администрации.

На данный момент в больницах лечатся от коронавируса более 6 тысяч пациентов, из них 562 находятся в тяжелом состоянии, они помещены в отделения реанимации. Еще 257 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ.

Уровень суточной госпитализации остается высокий. Накануне в больницы попали еще 443 человека, выписаны - 455 пациентов.