В Петербурге продают квартиру, отделанную полудрагоценными камнями и кожей рептилий

В Северной столице выставлена на продажу квартира, отделанная полудрагоценными камнями и кожей рептилий. Фото: www.avito.ru

Дорогую и весьма необычную 5-ти комнатную квартиру на Крестовском острове в Санкт-Петербурге выставили на продажу. Располагается она на втором этаже закрытого клубного шестиэтажного дома с собственной инфраструктурой: причалом для яхт, тренажерным залом, бассейном, SPA. Занимает она 342 квадратных метра.

- Окна квартиры обращены на четыре стороны света. На южной стороне открывается панорамный вид на набережную Малой Невки, - отметили в объявлении.

В квартире три спальни, кабинет, просторная комфортная комната отдыха с баром и кинотеатром, кухня-гостиная. Но больше примечательно не это. А то, что в отделке, по словам продавца, использованы красное дерево, эксклюзивная мебель и, внимание, полудрагоценные камни, а также кожа рептилий.

Просят за такие хоромы 449 миллионов рублей. Судя по объявлению, продают квартиру уже не один месяц.