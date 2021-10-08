Останки неизвестный воинов Красной армии захоронили под Петербургом

В Кондакопшино захоронили останки 28 неизвестных воинов Красной Армии Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом в поселке Кондакопшино захоронили останки 28 неизвестных воинов Красной армии. Торжественная церемония погребения прошла в пятницу, 8 октября 2021 года. Земле предали солдат Великой Отечественной войны, чьи станки были обнаружены на территории Пушкинского района благодаря поисковым отрядам.

- Наши юноши и девушки заняты благородным делом. Они возвращают из небытия имена защитников Ленинграда. Ищут их родных и близких. Мы должны помогать поисковикам. Этим летом, по просьбам отрядов, правительство города одобрило новый порядок поисков и захоронения останков без вести пропавших воинов, найденных на территории Петербурга. Такая работа была упрощена, - отметил губернатор города Александр Беглов.

За 2021 год одна из поисковых команд нашла в Петербурге останки 59 воинов, еще 125 были обнаружены в Ленинградской области, а 13 в Карелии. Всего в Северной столице работают 54 поисковых отряда.