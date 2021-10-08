Осенние школьные каникулы в Ленобласти продлятся две недели

Школьникам Ленобласти дали две недели отдыха. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осенние каникулы в школах Ленинградской области будут длиннее, чем обычно. Детей отправят отдыхать на две недели, а не на одну. Это сделано из соображений санитарной безопасности. Сейчас наблюдается подъем респираторных заболеваний и длинные каникулы помогут его приостановить.

- Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов, - написал на своей страничке ВКонтакте заместитель председателя правительства Ленобласти по социальными вопросам Николай Емельянов.

Таким образом, школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября включительно. Вторая четверть во всех школах 47 региона начнется с 8 ноября.