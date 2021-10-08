Суд отправил в тюрьму жителя Петербурга за финансовую помощь террористам

Петербуржца посадили на шесть лет за финансирование террористов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге осудили мужчину на финансовую помощь террористам. Заседание прошло 8 октября 2021 года в 1-м Западном окружном военном суде. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Суд установил, что обвиняемый был в Египте в период с 20 ноября 2015 года по 7 марта 2016 года. Там он познакомился с мужчиной, который напрямую работал с террористами, - рассказали в пресс-службе.

Новый знакомый обвиняемого был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом. Мужчина занимался тем, что переправлял людей в Сирию для участия в деятельности террористической группировки.

После этого знакомства, уже находясь в Петербурге, подсудимый в течение года отправлял деньги новому приятелю. В общей сложности он перевел более 206 тысяч рублей.

Сам же петербуржцев вину признал частично, заявив, что деньги переводил не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал в России. Суд отправил его на шесть лет в колонию.