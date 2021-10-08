Миллионные контракты на организацию питания в школах и детсадах Красносельского района попытаются заключить со второго раза

Контракты на питание школьников и детсадовцев попробуют заключить со второго раза. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые торги будут назначены по двум лотам на организацию горячего питания в школах и детсадах Красносельского района. Прежние аукционы были отменены после жалоб проигравших или недопущенных участников в антимонопольное ведомство.

- Оказание услуг по организации горячего питания в Государственных бюджетных образовательных учреждениях, Красносельского района Санкт-Петербурга , в 2023 году (Совместные торги) (Лот №25), - говорится в тексте заявки на общую сумму в 19 миллионов 423 тысячи 527 рублей.

Первые торги были проведены еще 24 августа, но 7 октября, после работы комиссии, результаты отменили. Сейчас лот переведен на позицию «подача заявок».

Такая же ситуация и с аналогичным лотом за номером 21 все той же администрации Красносельского района. По ней за питание детей предполагается заплатить победителю тендера 19 483 150 рублей или меньше - торги идут на понижение.