Спрос на студии вырос на вторичном рынке недвижимости Петербурга

На "однушки" денег хватает не у всех, покупатели переключились на студии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вслед за полноразмерным жильем в Петербурге начало дорожать и малогабаритное. Спрос на студии на вторичном рынке пошел вверх, а за ними потянулись и цены. С начала года прибавка в стоимости составила до 19%.

- У большинства покупателей, которые не успели обзавестись жильем в «льготный» период, теперь недостаточно средств Они покупают то, на что хватает денег, - приводит слова экспертов «Деловой Петербург».

Однокомнатные квартиры, всегда бывшие объектами наибольшего спроса, сейчас немного сдают позиции. Из-за подорожания жилья покупатели переключились на студии.

По подсчетам специалистов рынка недвижимости, вторичное жилье в новых домах (не старше 10 лет) поднялась в цене со 156,6 тысяч рублей за квадратный метр в январе до 187 тысяч рублей в сентябре.