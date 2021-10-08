Ученый рассказал, когда в Петербург снова может прийти потепление

В Петербурге ждут пасмурную и холодную погоду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшее время новых волн тепла — подобных той, что пришла в Петербург в начале этой недели — жителям и гостям города можно не ждать. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 8 октября, рассказал профессор Российского гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.

- Сейчас циклон, господствовавший последние несколько дней над Северо-западной частью России, понемногу распадается и уходит, - сообщил ученый. - Вместе с ним уходит и бабье лето — однако циклон оказался мощным, в ближайшие дни еще будет тепло, но температура станет постепенно понижаться. На смену же ему подойдут атлантические антициклоны, из-за которых у нас установится преимущественно пасмурная и холодная погода.

Как долго это продлится — пока не известно. Однако как минимум до середины октября на новое потепление, по словам Валерия Малинина, рассчитывать не приходится. Средняя температура будет близка к климатической норме. А вот что будет дальше — вопрос пока открытый. Не исключено, что тепло к нам еще придет — но уже не такое ярко выраженное, как это было на протяжении уходящей недели.