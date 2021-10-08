В Смольном рассказали, планируют ли ввести новые ограничения на общественном транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Петербурге пока что не планируют вводить новые антиковидные меры на общественном транспорте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У петербургского комитета по транспорту на данный момент нет информации о дополнительных ограничениях для пассажиров метро, трамваев, автобусов и маршрутных такси из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

- На данный момент у нас проводятся регулярные проверки, направленные на контроль за соблюдением пассажирами масочного режима, - уточнили в ведомстве. - Распоряжений вводить какие-то дополнительные ограничения и запреты на данный момент не поступало — такие решения, напомним, может принимать только главный санитарный врач.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что власти не исключают ужесточения противоэпимического режима в Северной столице — а значит, и возвращения части старых коронавирусных ограничений либо введения новых.