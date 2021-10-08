Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 17:48

В Смольном рассказали, планируют ли ввести новые ограничения на общественном транспорте из-за роста заболеваемости коронавирусом

Ранее о возможном ужесточении противоэпидемического режима сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге пока что не планируют вводить новые антиковидные меры на общественном транспорте.

В Петербурге пока что не планируют вводить новые антиковидные меры на общественном транспорте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У петербургского комитета по транспорту на данный момент нет информации о дополнительных ограничениях для пассажиров метро, трамваев, автобусов и маршрутных такси из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

- На данный момент у нас проводятся регулярные проверки, направленные на контроль за соблюдением пассажирами масочного режима, - уточнили в ведомстве. - Распоряжений вводить какие-то дополнительные ограничения и запреты на данный момент не поступало — такие решения, напомним, может принимать только главный санитарный врач.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что власти не исключают ужесточения противоэпимического режима в Северной столице — а значит, и возвращения части старых коронавирусных ограничений либо введения новых.