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Спорт8 октября 2021 17:54

Чемпионы России по гиревому спорту попросили помощи у петербуржцев, чтобы поехать на соревнования в Венгрию

Спортсмены не могут попасть на Чемпионат мира из-за отсутствия денег
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Петербургские спортсмены попросили финансовой помощи, чтобы уехать на соревнования в Венгрию. Сборная города по гиревому жонглированию пытается попасть на Чемпионат мира. Три человека должны ехать 21 октября за свой счет. Сумма – 172 тысячи рублей.

- Два года, как гиревое жонглирование является официальной дисциплиной. Но должного финансирования пока еще нет. Пока все еще в процессе, но на соревнования хочется поехать, - рассказал Леонид Синцов, Чемпион России и КМС по гиревому спорту.

Чтобы попасть на Чемпионат мира силачи объявили сбор денег на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Помочь спортсменам можно по ссылке.