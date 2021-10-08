Число безработных упало в четыре раза в Петербурге за год

По сравнению с прошлым годом количество безработных в Петербурге снизилось в четыре раза Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего за год уровень безработицы в Санкт-Петербурге снизился. По данным Смольного на 8 октября 2021 года, в городе в четыре раза людей без заработка, чем было год назад. Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, в Петербурге в целом один из самых низких уровней безработицы в стране.

- Этого удалось добиться за счёт открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать своё дело, - отметил градоначальник.

Так, год назад уровень безработицы был 109 тысяч человек, но за год снизился до 25 тысяч человек. В январе 2021 года на учете состояло свыше 90 тысяч безработных.

Кроме того, количество вакансий тоже вросло. Сейчас в базе 50 тысяч предложений.