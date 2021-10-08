Транспортный апокалипсис сковал Петроградскую сторону вечером 8 октября Фото: Петр КИБЕР

Вечером в пятницу, 8 октября 2021 года, Петроградскую сторону в Санкт-Петербурге сковал транспортный коллапс. Уже с пяти часов вечера все дороги в районе встали в пробки. По данным сервиса "Яндекс" затор оценивается в восемь баллов.

- Петроградка встала намертво. Уже час с нее не уехать. Машины просто стоят на месте и не двигаются, - возмущаются водители.

Помимо всего Каменного острова в Петербурге зафиксирована необычно сложная пробка по Пироговской набережной, Выборгской набережной, Ушаковской набережной, Приморскому проспекту от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. В пробке длиной 5,5 километров можно потерять 1 час 17 минут.

Всего на 18 часов в Петербурге наблюдаются обычные для этого времени в пятницу 7 баллов. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 20 часам достигнут 4 баллов.