Спортсмены из Петербурга не могут уехать на Чемпионат мира по гиревому жонглированию из-за отсутствия денег

Фото: из личного архива героя публикации

Спортсмены из Петербурга не могут попасть на Чемпионат мира по гиревому жонглированию из-за отсутствия денег. Соревнования должны проходить в Венгрии с 24 октября, но три человека из сборной города могут не попасть на турнир. По словам Марии Тарвердиевой, которая готовилась несколько месяцев к выступлению, узнала, что им отказали в финансировании за несколько недель до отъезда. Теперь им придется собрать кругленькую сумму самостоятельно, а это 170 тысяч рублей.

- Эти соревнования оплачивает Минспорта для спортсменов сборной России, а я хоть и выиграла Чемпионат России и должна попасть в сборную, меня не включили, так как наша дисциплина ещё не включена в программу соревнований на Чемпионате мира, но ехать надо и представлять страну и дисциплину, чтобы включили на следующий год. Странный замкнутый круг. Мы сами в шоке, нам сообщили, что едем за свой счёт в сентябре только, хотя ЧР прошёл в июне ещё, - поделилась с «КП» девушка.

Сейчас Мария и еще два спортсмена просят помощи у петербуржцев, чтобы им оплатили билеты в Венгрию и проживание. Иначе они не смогут представить сборную команду Санкт-Петербурга на Чемпионате мира.