Жителям Петербурга напомнили о закрытии Биржевого моста с 9 октября

С 9 октября 2021 года в Петербурге на год закроют Биржевой мост. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга в очередной раз напомнили о закрытии Биржевого моста с 9 октября 2021 года. Напомним, популярную переправу ждет капитальный ремонт. Туда не пустят ни автомобилистов, ни пешеходов. В пресс-службе администрации Центрального района попросили горожан проявить терпение и выбирать маршруты передвижения заранее.

- С 9 октября 2021 года до октября 2022 года Биржевой мост будет закрыт для транспорта и пешеходов. Общественный транспорт перенаправлен на Тучков мост, - передают власти.

Ранее подрядчик предполагал, что работы завершат до наступления лета 2022 года, но, видимо, планы изменились.