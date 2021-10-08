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Авто8 октября 2021 19:06

Жителям Петербурга напомнили о закрытии Биржевого моста с 9 октября

Автомобилистов и пешеходов просят выбирать свой маршрут заранее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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С 9 октября 2021 года в Петербурге на год закроют Биржевой мост.

С 9 октября 2021 года в Петербурге на год закроют Биржевой мост.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Санкт-Петербурга в очередной раз напомнили о закрытии Биржевого моста с 9 октября 2021 года. Напомним, популярную переправу ждет капитальный ремонт. Туда не пустят ни автомобилистов, ни пешеходов. В пресс-службе администрации Центрального района попросили горожан проявить терпение и выбирать маршруты передвижения заранее.

- С 9 октября 2021 года до октября 2022 года Биржевой мост будет закрыт для транспорта и пешеходов. Общественный транспорт перенаправлен на Тучков мост, - передают власти.

Ранее подрядчик предполагал, что работы завершат до наступления лета 2022 года, но, видимо, планы изменились.