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Общество8 октября 2021 19:13

В Санкт-Петербурге поправки в закон о материнском капитале сдвинули на два месяца

С 27 сентября родители могли тратить деньги, выделенные государством, еще и на ремонт дачного дома
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Законодатели пока не придумали, как реализовать закон.

Законодатели пока не придумали, как реализовать закон.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поправки в закон о материнском капитале в Санкт-Петербурге вступит в силу на два месяца позже. Ранее депутаты Законодательного собрания приняли решение о расширении перечня, куда можно было потратить деньги выданные государством. С 28 сентября 2021 года родители могли использовать материнский капитал на реконструкцию или капитальный ремонт садового или жилого дома.

- Любой закон декларирует некое правое, но под него нужно собрать набор нормативных актов по исполнению данного закона. Нам нужно понять, как реализовать закон. Эти документы еще в работе. Сейчас даже человек, который обратится за материнским капиталом для этой цели, у него не смогут принять документы, - рассказали в Комитете по социальной политики Санкт-Петербурга.

Чтобы поправки в закон о материнском капитале в Санкт-Петербурге заработали, специалистам потребуется еще два месяца.