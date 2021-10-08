Новый «Метрострой» закупит тоннельных колец на 75 миллионов

«Метрострой Северной столицы» объявил очередную многомиллионную закупку. Фото: Александр ГЛУЗ

Компания «Метрострой Северной столицы» продолжает приобретать материалы для того, чтобы возобновить работы в подземке, которые практически встали после ухода обанкротившегося предшественника.

Теперь главный подрядчик города решил закупить кольца тоннельные кольца четырех типов, говорится в документах на госзакупках, опубликованном 9 октября. Суммарная стоимость по двум закупкам и шести лотам должна составить около 75 миллионов рублей.

- Планируется приобрести кольца диаметром 5,5, 6, 8,5 и 9,8 метра, - сообщается в документах. - Основанием для закупки стало продолжение работ на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях.

Ранее «Комсомолка» писала, что 2 500 работников старого «Метростроя» перешли на работу в новую компанию.