Около 100 нарушений парковки выявили во дворах Калининского и Выборгского районов

В двух районах Петербурга прошли рейды по выявлению нарушений парковки во дворах. Фото: ГАТИ

В Калининском и Выборгском районах Санкт-Петербурга прошли рейды ГАТИ по выявлению нарушений парковки. Маршруты для мониторинга в этот раз отбирали при помощи местных жителей, жаловавшихся на сайте инспекции и в группе во «Вконтакте». По словам начальника ГАТИ Олега Зотова, героем дня стал каршеринг на Богословской улице, оставленный прямо на территории мусорной площадки. В итоге мусоровоз не смог выгрузить отходы из пухто. Машину эвакуировали на штрафстоянку.

За парковку у входа в парадную тоже полагается штраф в 3 тысячи рублей. Фото: ГАТИ

Еще один чудо-нарушитель встретился инспекторам на Поэтическом бульваре. Там мужчина засыпал газон щебенкой, создав для себя парковочное место.

- Все нарушители получат штрафы. Для граждан он составляет 3 тысячи рублей, а для юридических лиц – 150 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе ГАТИ.

Главный герой прошедшего рейда. Фото: ГАТИ

С лета инспекторы вынесли 404 постановления за неправильную парковку во дворах. Это принесло в бюджет города более 3,8 млн рублей.