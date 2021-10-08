Концерт группы «Несчастный случай» в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

Выступление группы «Несчастный случай» в Северной столице перенесли на следующий год. Фото:vk.com/nsmusicband.

Концерт группы «Несчастный случай» в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 7 октября 2021 года, перенесли на весну 2022 года из-за ковидных ограничений. Коллектив выступит в Северной столице 15 мая. Об этом сообщили его организаторы.

Также с 29 сентября 2021 года на 10 июня 2022 года перенесли выступление группы «Анимация».

- Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения до 31 октября 2021 года. А это значит, что концерты, которые были запланированы на это время, к сожалению, провести не получится. Все билеты действительны на новые даты, - отметили в концертной организации.