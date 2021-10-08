Прокуратура выявила множество нарушений при подготовке отопительного сезона в Петербурге

Прокуратура Петербурга потребовала от Смольного устранить нарушения, выявленные при подготовке к отопительному сезону. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга выявила множество нарушений при подготовке отопительного сезона в городе. В отношении вице-губернатора Николя Линченко, курирующего Жилком и Жилинспекцию, внесли представление с требованием устранить все проблемы. Об этом «Невским новостям» на правах анонимности рассказал высокопоставленный чиновник из Смольного.

- В документе прокуратуры уточняется, что с конца сентября город официально готов к отопительному сезону на 100 %. Однако проверка показала, что работы по капитальному ремонту теплоснабжения не завершили в 536 многоквартирных домах, из них по 202 видам работ сроки исполнения договоров истекли, - пишет издание.

Если рассказывать о конкретике, то прокуратура обратила внимание, что в некоторых районах Петербурга жилые дома остались без крыш и даже со срезанными стояками.