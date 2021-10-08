В парке Монрепо заработала атмосферная фотозона с подсветкой

В парке Монрепо открылась фотозона с подсветкой. Фото: www. vk.com/bookmarks

В парке Монрепо на пруду Паульштайн заработала атмосферная фотозона с подсветкой. Она будет функционировать каждый день с 17:00 до 20:30 с 8 по 24 октября. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

- Созданная с помощью подсветки одного из самых романтичных частей музея-заповедника, пруда Паульштайн, атмосферная фотозона приглашает гостя остановиться, успокоить мысли и побыть в тишине, - отметили сотрудники заповедника. - Вы также можете сделать красивые фото и запечатлеть сладостный момент тишины.

Работники парка настоятельно просят посетителей Монрепо не трогать осветительные приборы при посещении фотозоны.