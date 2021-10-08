Редкого 10-летнего угря выловили в районе Кронштадта

Редкий угорь попался петербургским ученым. Фото: Павел Глазков

В Санкт-Петербурге выловили 10-летнего европейского угря. Это очень редкая рыба, находящаяся под угрозой полного исчезновения, как пишет «Мойка78» со ссылкой на известного биолога Павла Глазкова. Угря поймали петербургские ученые. Он плавал в районе дамбы Кронштадта. Обычно эта рыба живет до 40 лет, после чего уплывает в Саргассово море, где продолжает свой род и уходит на покой.

- За прошедший век в Ленинградской области его численность заметно сократилась. Петербургские ученые вместе с эстонскими коллегами в рамках программы Приграничного Сотрудничества и добрососедства между Россией и Эстонией третий год пытаются исследовать численность Европейского угря в бассейне реки Нарва, - пишет издание.

По словам ученых, этот угорь обычно обитает в водах Невы, Луги и Нарвы.