Смольный устранит нарушения, выявленные при подготовке к отопительному сезону и замеченные прокуратурой

В Смольном прокомментировали ситуацию с нарушениями, выявленными при подготовке к отопительному сезону. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный примет меры по устранению нарушений, выявленных в процессе подготовки к отопительному сезону 21/22. Напомним, прокуратура внесла представление в отношении вице-губернатора Николя Линченко, курирующего жилищную сферу. В надзорном ведомстве нашли проблемы с отоплением в 536 жилых домах в разных районах города.

- Действительно, предписание прокуратуры есть, – сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе вице-губернатора Николая Линченко. – На данный момент проводится внутренняя проверка всей информации от надзорного ведомства. Безусловно, будет проведено соответствующее совещание. Меры по устранению нарушений примут, как и меры по привлечению к ответственности тех лиц, кто причастен к нарушениям.

Добавим, что нынешний отопительный сезон в Петербурге стал самым ранним за последние 40 лет. Батареи в квартирах горожан стали горячими уже 20 сентября.