Между Петербургом и Выборгом поедут две дополнительные «Ласточки» 9 и 10 октября

Дополнительные "Ласточки" назначили между Петербургом и Выборгом на выходные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Между Петербургом и Выборгом поедут две дополнительные «Ласточки» в выходные, 9 и 10 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК). Все из-за повышенного спроса на билеты среди туристов. За актуальным расписанием электричек можно следить не только на вокзалах и станциях, но и на сайте СЗППК.

- Поезд №7917 Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг. Санкт-Петербург-Финляндский отправление 11:53, Удельная 12:02-12:03, Зеленогорск 12:25-12:26, Рощино 12:31-12:32, Выборг прибытие 13:08. Поезд №7920 Выборг – Санкт-Петербург-Финляндский. Выборг отправление 18:35, Рощино 19:10-19:11, Зеленогорск 19:17-19:18, Удельная 19:40-19:41, Санкт-Петербург-Финляндский прибытие 19:50, - отмечают в пресс-службе СЗППК.

К слову, в Выборге только-только сделали Крепостную улицу пешеходной. Круглогодично, без исключений.