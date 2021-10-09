Моросящие дожди придут в Петербург 9 октября

Дожди и похолодание придут в Петербург 9 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот и закончилось позднее бабье лето. Теперь на смену ему придут холода и дожди. В субботу, 9 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге будет пасмурно. Однако температура воздуха пока что упадет не очень сильно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Условия погоды в Северной столице будет определять малоактивный атмосферный фронт. Вытянувшись в широтном направлении, местами он вызовет слабые дожди и продолжит ограничивать дневной прогрев, - пояснил синоптик.

Днем в городе на Неве температура воздуха поднимется до плюс 11-13 градусов, по Ленинградской области будет разброс в пределах 9-14 градусов тепла. Ветер сохранится юго-западных направлений до 4-9 метров в секунду.

Такая же пасмурная погода ждет петербуржцев и в воскресенье, 10 октября. Увы, пошуршать сухими листьями в парках уже не получится.