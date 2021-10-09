Вандалы нарисовали свастики на памятной доске танкистам, погибшим во время Великой Отечественной войны в Ленобласти

Вандалы вновь изуродовали памятную доску погибшим в Ленобласти танкистам во время ВОВ Фото: СОЦСЕТИ

Вандалы в очередной раз напали на памятный стенд танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитонскому, погибшим во время Великой Отечественной войны в Ленинградской области. За осень это уже третий раз, когда неизвестные портят мемориальную табличку. Как стало известно 9 октября 2021 года, теперь вандалы нарисовали на ней свастики.

- Несколько лет назад точно такие же художества были на памятном знаке на месте деревни Куутерселькя. Тогда вандалы в добавок разбили кувалдой гранитную плиту с надписью "Память не должна померкнуть". Мы тогда все восстановили. Восстановим и теперь, нас не перешибешь, - заявили активисты, защищающие памятник.

Также активисты отметили, что установить камеру рядом с мемориалом нельзя из-за отсутствия технической на то возможности.

Заявление о порче памятной доски было написано. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.