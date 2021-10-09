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Происшествия9 октября 2021 10:25

Пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета в Петербурге произошел утром 9 октября

Возгорание началось на балконе дома
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В общежитии РГГУ в Петербурге произошел пожар

В общежитии РГГУ в Петербурге произошел пожар

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета, которое находится в Невском районе города. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 8:42 часов утра 9 октября 2021 года. на место сразу же выехала бригада спасателей.

- Пожар начался в доме 13/1 по проспекту Большевиков. Оказалось, что в жилом доме на балконе площадью 12 квадратных метров загорелась обстановка. Успело выгореть около 4 "квадратов", - рассказали в пресс-службе МЧС по Северной столице.

Всех студентов, которые проживают в здании общежития, эвакуировали на улицу. Пострадавших нет

Спасатели оперативно прибыли на место и уже к 9 часам огонь был ликвидирован. Причина возгорания на данный момент устанавливается.