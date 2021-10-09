В Петербурге не исключили ужесточение мер против коронавируса для пожилых людей

В Петербурге допустили ужесточение мер против коронавируса для пожилых Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге могут ужесточить меры против коронавируса для пожилых людей. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что ограничения могут появиться из-за того, что в городе очень низкие темпы вакцинации. Так, из 1,3 миллионов горожан в возрасте 60 лет и старше вакцинированы лишь 526 тысяч.

- Хочется надеяться, что такие мероприятия позволят убедить наших пожилых, в том числе, граждан и жителей Санкт-Петербурга в том, что необходимо вакцинироваться. Если этого не удастся сделать, то, к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми, - отметил Лисовец.

Что касается жизни кафе и баров города, то тут Смольный пока что не рассматривает какие-либо новые карантинные меры.