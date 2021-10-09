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Здоровье9 октября 2021 12:12

Суточная заболеваемость коронавирусом превысила 2,7 тысяч человек в Петербурге

За день прирост увеличился на 8 процентов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 2,7 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 9 октября

Более 2,7 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом на 9 октября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом уже превысила отметку в 2,7 тысяч человек. Об этом 9 октября 2021 года сообщили в оперативном штабе по COVID-19. Такие высокие показатели в Северной столице последний раз были в конце января, но тогда волна заболеваний шла на спад. Сейчас же наоборот.

- За сутки в Петербурге было выявлено еще 2717 случаев заражения коронавирусом, что на восемь процентов больше, чем днем ранее. Также снова умерли 61 человек. Среди выздоровевших 1878 пациентов, - рассказали в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 9 октября / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 9 октября / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге было выявлено 641 870 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 594 918 человек. Жертвами инфекции стали 22 382 пациентов.

В Петербурге пока что не собираются вводить новые ограничения. Однако меры могут ужесточить для пожилых людей, так как среди них наблюдается низкий уровень вакцинации.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 9 октября 2021 года