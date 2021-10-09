Полиция задержала мужчину за жестокое истязание своего пасынка в Петербурге

В Петербурге задержали мужчину избившего до больничной койки пасынка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину за жестокое истязание своего пасынка. Как стало известно "КП-Петербург" от источника в правоохранительных органах 8 октября 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дел. Мальчик и вовсе оказался в больнице.

- 6 октября в одиннадцать часов вечера полиция получила сообщение об избиении в квартире дома 15/2 по бульвару Трудящихся в Колпино. Тогда же был задержан 38-летний мужчина. Он сильно избил своего 14-летнего пасынка, - рассказал источник.

После этого мальчика вместе с мамой забрали в детскую больницу №1. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, компрессионный перелом грудных позвонков, травму живота, ушиб спины. Мальчик находится в состоянии средней тяжести.

Делом занимается следственный комитет. Мужчине грозит до трех до семи лет тюрьмы.